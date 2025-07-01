Зеленский: Германия за вступление Украины в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что Германия поддерживает Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
«Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины-в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение.», — пишет Зеленский.
Данный вывод был сделан Зеленским после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. К тому же во время переговоров поднималась тема потенциальной отправки на Украину германских пусковых установок IRIS-T, а также вопросы совместного производства вооружения.