Зеленский: Германия за вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский заявил, что Германия поддерживает Украину в ее стремлении стать членом НАТО. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.



«Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины-в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение.», — пишет Зеленский.

Данный вывод был сделан Зеленским после встречи с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. К тому же во время переговоров поднималась тема потенциальной отправки на Украину германских пусковых установок IRIS-T, а также вопросы совместного производства вооружения.
Иван Мусатов

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