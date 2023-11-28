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За период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов. Об этом сообщил начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.
По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек.
Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химического оружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.
Ранее, в начале июля текущего года, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что в мире уничтожены все заявленные и известные запасы химического оружия. Однако позднее стало известно, что украинские военные используют химоружие при обстрелах российских позиций в зоне проведения спецоперации.
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Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химического оружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.
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Анастасия Чинкова