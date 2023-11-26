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На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.
ТАСС сообщает, что подразделения восточной группировки ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает в Минобороны РФ.
Сообщается, что противник потерял 80 военнослужащих и 2 автомобиля.
Ранее российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что РФ может дойти до польской границы
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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю», - сказано в сообщении.
Ранее российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.Читайте также:
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Мария Фирсова