В небе над Краснодаром сработала система ПВО

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В Краснодаре слышны взрывы, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Издание отмечает, что жители города услышали звуки взрывов и заметили в небе следы от снарядов ПВО и вспышки. Об этом сообщили жители Юбилейного, Фестивального микрорайонов и Прикубанского округа.
В настоящее время руководство города не прокомментировало данную ситуацию.
Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли попытку атаки на объекты на территории Российской Федерации. Над акваторией Азовского моря российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты С-200, которые были переоборудованы для уничтожения наземных целей.
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В настоящее время руководство города не прокомментировало данную ситуацию.
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Анастасия Чинкова