В США раскрыли, от какого российского оружия ВСУ несут наибольшие потери

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Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что потери ВСУ значительно увеличились после того, как российские войска начали использовать системы «Искандер-М». Причём, осуществляется одновременный запуск нескольких снарядов по конкретной цели.
Вместе с тем издание сообщает, что украинские ПВО стремительно истощается, что позволяет российским военным более эффективно наносить ракетные удары. Также на успехах армии РФ сказались возросшие объёмы производства вооружения.
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен осуществлять запуски как баллистических, так и крылатых ракет на расстоянии до 500 километров. Снаряды практически неуязвимы для систем противовоздушной обороны. При этом крылатые ракеты способны огибать рельеф местности и перемещаться на максимально низких высотах.
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Вместе с тем издание сообщает, что украинские ПВО стремительно истощается, что позволяет российским военным более эффективно наносить ракетные удары. Также на успехах армии РФ сказались возросшие объёмы производства вооружения.
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Анастасия Чинкова