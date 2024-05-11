В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии

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Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Der Standard.
Подоляк отметил, что Украина планирует увеличить количества стран, поддерживающих эту формулу, а также определить возвращение государства к соблюдению международного права. По его словам, прямые переговоры с Москвой «принципиально невозможны», по этой причине важно продвигать «формулу мира».
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса.
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Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса.
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Екатерина Коршунова