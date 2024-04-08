МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине

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Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.
Отмечается, что дата и место конференции будут объявлены позже. По словам Эльчингера, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.
По предварительной информации источника, в конференции примут участие представители от 80 до 100 государств.
Ранее сообщалось, что мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
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По предварительной информации источника, в конференции примут участие представители от 80 до 100 государств.
Ранее сообщалось, что мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
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Екатерина Коршунова