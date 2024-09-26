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Сотрудники российских силовых структур при зачистке освобождённого села в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика. Очевидно, его оставили там бежавшие сослуживцы.
Об этом РИА Новости рассказал представитель силовиков, предоставив соответствующую видеозапись. По его словам, подразделение проводило операцию по зачистке населённого пункта. В подвале одного из домов был обнаружен огромный промышленный холодильник, вероятно, украденный украинцами из какого-то магазина. Открыв его, силовики с удивлением обнаружили внутри труп украинского солдата.
По мнению собеседника агентства, этот факт лишний раз подтверждает, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших. Сослуживцы этого убитого бойца так торопились сами удрать, что бросили тело «побратима» в холодильнике.
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Александр Бойцов