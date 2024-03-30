На европейских кладбищах растёт число могил погибших на Украине наёмников

Фото: istockphoto/breakermaximus
На кладбищах европейских стран появляется всё больше могил наёмников, нашедших свою смерть на Украине. Это происходит несмотря на заверения, раздаваемые европейскими политиками своим избирателям в том, что погибать за них будут только украинские граждане.
Одна из таких могил расположена на военном кладбище в Варшаве. В ней покоится Даниэль Штыбер 1987 года рождения, передаёт РИА Новости. Надпись на обелиске гласит: «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец». На фотографии — улыбающийся молодой человек в полной боевой выкладке и с оружием. Он был инструктором по стрельбе и погиб на Украине, подорвавшись на мине в ноябре 2022 года.
В разное время в польских СМИ появлялись отрывочные сведения о гражданах страны, погибших на Украине. Например, Томаш Валенка, погибший от осколков танкового снаряда, ранее был бойцом ММА. Он присоединился к Международному легиону ВСУ в Феврале 2022 года. В ночь на 5 декабря в этом подразделении погибли ещё двое бойцов из Польши. 40-летний Кшиштоф Тыфель попал под огонь российской артиллерии в тренировочном лагере, не успев доехать до передовой. Командир взводя Януш Шеремет погиб в тот же день, когда принял командование подразделением.
Ещё одна могила находится во французском городке Анси. В ней упокоен прах Давида Донша, который приехал на Украину в августе 2022 года, вступил в неонацистский батальон «Сич» и был убит под Донецком 7 февраля 2023 года.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили более шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. «Лидирует» в этом списке Польша.
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В разное время в польских СМИ появлялись отрывочные сведения о гражданах страны, погибших на Украине. Например, Томаш Валенка, погибший от осколков танкового снаряда, ранее был бойцом ММА. Он присоединился к Международному легиону ВСУ в Феврале 2022 года. В ночь на 5 декабря в этом подразделении погибли ещё двое бойцов из Польши. 40-летний Кшиштоф Тыфель попал под огонь российской артиллерии в тренировочном лагере, не успев доехать до передовой. Командир взводя Януш Шеремет погиб в тот же день, когда принял командование подразделением.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили более шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. «Лидирует» в этом списке Польша.
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Александр Бойцов