В парке Серпухова прошла акция в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Парк имени Олега Степанова стал центром поддержки участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Благотворительный забег «Бежим для Победы» объединил сотни неравнодушных жителей. Взрослые и дети проходили дистанции от 500 до 3 тыс. м. В забеге приняли участие бойцы спецоперации и ребята из ДНР. Лидеров и призёров в гонке не было. В рамках масштабного забега серпуховичи могли помочь в плетении маскировочных сетей, написать письма защитникам, осмотреть выставку оружия и экипировки, попробовать кашу из полевой кухни», – говорится в сообщении.По инициативе общественной организации «Русичи» и партии «Единая Россия» возобновил работу выездной мобильный пункт приёма гуманитарной помощи. Средства, вырученные со стартовых взносов, будут пожертвованы в фонд «Добрыня» и направлены на закупку всего необходимого для военных.
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