Большой Серпухов в 2024 году ждёт масштабное благоустройство

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Серпухове благоустроят несколько общественных территорий. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Сергеем Никитенко.
«В прошлом году произошло объединение важных для нас и для страны муниципальных образований – Серпухова, Протвина и Пущина. Округ имеет значительный ресурс, благодаря новым предприятиям и налогоплательщикам. Наша задача – обеспечить его дальнейшее развитие», – сказал Воробьёв.Региональный закон о преобразовании трёх территорий в единый городской округ был принят 30 января 2023-го. По словам Никитенко, за год произошли важные изменения для жителей.
«Научный, производственный и финансовый потенциалы Серпухова, Пущина и Протвина открывают перед нами дополнительные возможности, задают вектор развития объединённого городского округа. В 2023-м по президентской программе у нас были реконструированы две школы в Серпухове, лицей в Протвине, открыл двери новый детский сад в микрорайоне Ногина в Серпухове», – рассказал глава муниципалитета.Он также напомнил, что проведена модернизация стадионов «Спартак» в Серпухове, «Протва» в Протвине, стадиона в школе №3 города Пущино. Важное значение для жителей имеет благоустройство.
«В прошлом году в Пущине мы сделали фонтан – современное гидротехническое сооружение, которое украсило город. Реализовали проект благоустройства общественного пространства «Таблетка», в рамках первого этапа обновили бульвар им. Болотова. В Серпухове закончили второй этап реконструкции набережной реки Нара», – перечислил Никитенко.В наступившем году по инициативе жителей в Пущине приведут в порядок памятную стелу в парке Победы. А в Протвине завершат работы в пешеходной зоне ул. Ленина, благоустроят общественные территории «Сказка» и «Лесной бульвар».
Кроме того, будет закончена реконструкция ДК «Протон», которая длится около трёх лет. По словам Никитенко, это очень востребованный объект у жителей Протвина.
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Лора Луганская