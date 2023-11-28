В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод, сообщают местные власти

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В Херсоне, находящемся под контролем Украины, зафиксировано повреждение завода. Об этом рассказал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«В городе повреждено здание одного из заводов», - сказал Прокудин в эфире телемарафона.
Ранее истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.
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