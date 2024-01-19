В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

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В Херсоне, временно находящимся под контролем Киева, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре 10 октября 2022 года через два дня после террористической атаки ВСУ на Крымский мост. Тогда в результате ударов двух безэкипажных катеров на мосту погибли два человека — муж и жена. Их дочь получила тяжёлые ранения. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что ракетные удары российские войска наносят исключительно по военным объектам Киева, не трогая гражданскую инфраструктуру.
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