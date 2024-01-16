Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

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Взрывы произошли в Харькове, сообщил мэр этого подконтрольного сейчас властям Украины города — Игорь Терехов. При этом в Сумской и Харьковской областях Украины сейчас звучат сирены воздушной тревоги. А издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщает о взрывах в ещё одном подконтрольном сейчас украинским властям городе — Херсоне. Сейчас в Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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