В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил у себя в телеграм-канале, что в Богородском городском округе Подмосковья силы противовоздушной обороны предотвратили нападение беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к Москве.
Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших от обломков. Мэр также отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
В то же время в Министерстве обороны России уточнили, что киевский режим предпринимал террористическую попытку с использованием беспилотника самолетного типа.
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В то же время в Министерстве обороны России уточнили, что киевский режим предпринимал террористическую попытку с использованием беспилотника самолетного типа.
«В 01:00 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации. Силами дежурной противовоздушной обороны беспилотный аппарат был уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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Артем Кузьмин