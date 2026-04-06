В Подмосковье стартовал конкурс для работодателей ветеранов боевых действий

Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» стартовал в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Председатель Комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что этот конкурс проводится уже второй раз.





«Устроить конкурс решили после того, как Мособлдума приняла закон о квотах для приёма на работу ветеранов боевых действий. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 30 организаций», — сказал Андрей Голубев.