В Подмосковье стартовал конкурс для работодателей ветеранов боевых действий
Конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» стартовал в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель Комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что этот конкурс проводится уже второй раз.
«Устроить конкурс решили после того, как Мособлдума приняла закон о квотах для приёма на работу ветеранов боевых действий. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 30 организаций», — сказал Андрей Голубев.Работодателей будут оценивать по десяти критериям, в числе которых количество трудоустроенных ветеранов, соцпакет, величина зарплаты, культурно-досуговые и образовательные мероприятия для работников-ветеранов и пр.
Первый этап конкурса, на который работодатели должны представить заполненные анкеты, продлится до 15 июня включительно.