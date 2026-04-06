Готовность капремонта колледжа «Московия» в Кашире превысила 60%
Здание колледжа «Московия», расположенное Кашире по адресу: Клубная улица, дом №11, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас строители завершают фасадные работы, занимаются монтажом инженерных систем и отделкой помещений», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет свыше семи тысяч квадратных метров. В рамках капремонта его обновят снаружи и изнутри, а также поставят туда современное оборудование.
Сдать объект в эксплуатацию должны до 1 сентября текущего года.