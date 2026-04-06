Готовность капремонта колледжа «Московия» в Кашире превысила 60%

06 апреля 2026, 11:27

Здание колледжа «Московия», расположенное Кашире по адресу: Клубная улица, дом №11, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас строители завершают фасадные работы, занимаются монтажом инженерных систем и отделкой помещений», — говорится в сообщении.