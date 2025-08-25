В Подмосковье таксист отказался везти участника СВО без ноги и руки из-за инвалидной коляски
В Подмосковье таксист отказался везти участника СВО, который передвигается на инвалидной коляске после потери конечностей. Об этом супруга бойца Анастасия рассказала в беседе с ИА Regnum.
Женщина отметила, что её муж является ветераном СВО, лишившимся руки и ноги в ходе выполнения боевого задания. Он передвигается с помощью коляски. Однако водитель «Яндекс Такси» отказался везти клиента, сославшись на неудобство из-за коляски. Мужчине пришлось искать другой способ добраться до нужного места.
В службе поддержки такси признали, что водитель по имени Магомедрасул нарушил правила перевозки и заявил, что инцидент будет рассмотрен. Пострадавшему участнику СВО в качестве компенсации был выдан промокод на 100 рублей, что вызвало волну критики в соцсетях.
В «Яндексе» пообещали провести внутреннюю проверку и принять меры в отношении нарушившего правила водителя. Пользователи соцсетей призывают компанию более внимательно следить за соблюдением стандартов обслуживания, особенно в отношении людей с инвалидностью.
Читайте также: