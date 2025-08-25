В Подмосковье таксист отказался везти участника СВО без ноги и руки из-за инвалидной коляски

25 августа 2025, 17:33

В Подмосковье таксист отказался везти ветерана СВО на инвалидной коляске

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Подмосковье таксист отказался везти участника СВО, который передвигается на инвалидной коляске после потери конечностей. Об этом супруга бойца Анастасия рассказала в беседе с ИА Regnum.