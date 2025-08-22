Достижения.рф

Ветераны СВО из Подмосковья стали призёрами соревнований по футболу для слепых

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ветераны СВО из подмосковного Центра им. А. И. Мещерякова завоевали бронзу Межрегиональных соревнований по футболу для слепых. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.



«Соревнования состоялись 21-22 августа в Рыбинске Ярославской области. Команда бойцов СВО из Подмосковья заняла третье место. Ранее бойцы, проходящие реабилитацию в центре, уже участвовали в спартакиадах в Мытищах и Казани. Однако на столь масштабные соревнования их пригласили впервые. На них выступила команда из пяти участников спецоперации с тотальной и частичной потерей зрения», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Там назвали это достижение результатом упорных тренировок, которые проходят в центре дважды в неделю, и вдохновением для многих.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0