Ветераны СВО из Подмосковья стали призёрами соревнований по футболу для слепых
Ветераны СВО из подмосковного Центра им. А. И. Мещерякова завоевали бронзу Межрегиональных соревнований по футболу для слепых. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Соревнования состоялись 21-22 августа в Рыбинске Ярославской области. Команда бойцов СВО из Подмосковья заняла третье место. Ранее бойцы, проходящие реабилитацию в центре, уже участвовали в спартакиадах в Мытищах и Казани. Однако на столь масштабные соревнования их пригласили впервые. На них выступила команда из пяти участников спецоперации с тотальной и частичной потерей зрения», – отметили в ведомстве.Там назвали это достижение результатом упорных тренировок, которые проходят в центре дважды в неделю, и вдохновением для многих.