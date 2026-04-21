В Подмосковье ветеранов спецоперации научили работать с искусственным интеллектом
Заключительный четвёртый модуль региональной программы «Герои Подмосковья» посвятили работе с искусственным интеллектом.
В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске собрали ветеранов СВО, которым работа с ИИ будет приносить максимальную пользу. Большинство из них решило поступить на госслужбу.
«Не надо воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку. ИИ – это инструмент, который нужно научиться правильно использовать. Мы должны найти такие задачи, в которые можно внедрить такой инструмент, чтобы оптимизировать работу сотрудника и ускорить её», – сказал директор по развитию Центра индустрии образования банка Григорий Телегин.
Среди спикеров – эксперты, которые погрузили участников модуля в мир искусственного интеллекта. Они объяснили, как писать промты – запросы или команды для нейросетей, прогнозировать и оптимизировать работу, поручать ИИ рутину.
«В четвёртом модуле много времени уделено изучению искусственного интеллекта, умению работать с ним. Любой чиновник на государственной или муниципальной службе должен понять, что это уже реальность. И так как у нас большой пласт работы с внушительным объёмом информации, ИИ ускоряет обработку данных и позволяет очень хорошо и быстро обрабатывать информацию», – рассказала участница программы «Герои Подмосковья» Екатерина Губанова.
Четвёртый модуль также посвятили информационной безопасности и антикоррупционной деятельности.
Региональная программа «Герои Подмосковья» – продолжение федеральной программы «Время Героев», которую реализуют по поручению президента.
Годовая программа объединила четыре очных модуля и межмодульное дистанционное обучение, а также стажировки под руководством наставников из органов государственной власти и местного самоуправления.
Три модуля уже состоялись в сентябре и декабре прошлого года, а также в феврале текущего. Участники изучали такие темы, как «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление». Финальный модуль проводится с 15 по 23 апреля. Его тема – «Современные технологии управления».