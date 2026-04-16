Стартовал финальный модуль региональной кадровой программы «Герои Подмосковья»
В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске стартовал заключительный четвёртый модуль региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Программа является продолжением федеральной программы «Время Героев», которую реализуют по поручению президента.
Годовая программа объединила четыре очных модуля и межмодульное дистанционное обучение, а также стажировки под руководством наставников из органов государственной власти и местного самоуправления.
«Три модуля уже состоялись в сентябре и декабре прошлого года, а также в феврале текущего. Участники изучали такие темы, как «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление». Финальный модуль проводится с 15 по 23 апреля. Его тема – «Современные технологии управления», – уточнили в пресс-службе.За время прохождения программы участники погрузились в практическую деятельность органов власти Московской области различных уровней, подготовили по итогам прохождения стажировок собственные проекты. Они должны защитить их перед комиссией, состоящей из преподавателей ВШГУ «РАНХиГС».
Некоторые участники программы уже устроились работать в органы власти регионального и федерального уровней. Некоторые только планируют трудоустройство. Завершение обучения и получение дипломов – только малая часть большой совместной работы ветеранов СВО – участников программы «Герои Подмосковья» и их наставников, которая будет продолжаться и дальше.
Место проведения четвёртого модуля региональной кадровой программы «Герои Подмосковья» – Московская область, город Солнечногорск, ул. Прибрежная, с. 2 (Мастерская управления «Сенеж»).