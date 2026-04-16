Стартовал финальный модуль региональной кадровой программы «Герои Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске стартовал заключительный четвёртый модуль региональной программы «Герои Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.





Программа является продолжением федеральной программы «Время Героев», которую реализуют по поручению президента.



Годовая программа объединила четыре очных модуля и межмодульное дистанционное обучение, а также стажировки под руководством наставников из органов государственной власти и местного самоуправления.

«Три модуля уже состоялись в сентябре и декабре прошлого года, а также в феврале текущего. Участники изучали такие темы, как «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление». Финальный модуль проводится с 15 по 23 апреля. Его тема – «Современные технологии управления», – уточнили в пресс-службе.