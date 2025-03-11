Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Раменском произошел пожар в многоэтажном доме после атаки БПЛА

В Раменском произошел пожар в многоэтажном доме после атаки БПЛА

Фото: iStock/O_Lypa

Фото: iStock/O_Lypa

В подмосковном городе Раменское в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возник пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно информации от местных жителей, беспилотник попал в здание, что стало причиной возгорания. Пламя видно на балконе последнего этажа дома. В настоящее время подробности инцидента и возможные последствия не уточняются.

На место происшествия прибыли экстренные службы для ликвидации пожара и оценки ситуации. Жители района призываются к осторожности и соблюдению мер безопасности.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Российские военные под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя

В подмосковном ЖК, рядом с которым отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома

Гладков сообщил о масштабной атаке ВСУ на Белгородскую область параллельно с атакой дронов на Москву
#военные
#беспилотник
#бпла
#жители
#здание
#жк
#происшествия
#ущерб
#всу
Российские военные под Новолюбовкой нашли тело замученного ВСУ мирного жителя
11 марта 2025, 07:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащие группировки войск «Запад» обнаружили тело местного жителя, который, по предварительным данным, стал жертвой пыток со стороны украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в освобожденной от украинских войск Новолюбовке на сватовском направлении. Как сообщается, при проведении зачистки населенного пункта был найден мужчина, привязанный к стене. По всей видимости, он скончался от жестоких пыток.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В подмосковном ЖК, рядом с которым отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Гладков сообщил о масштабной атаке ВСУ на Белгородскую область параллельно с атакой дронов на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 65 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ

SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном ЖК, рядом с которым отражали атаку БПЛА, оцепили часть дома
11 марта 2025, 07:05

Фото: iStock/NiseriN

В минувшую ночь в Раменском городском округе Подмосковья произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которой была активирована работа противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, звуки работы ПВО были слышны в жилом комплексе около 5:00 по московскому времени, а от мощных взрывов дрожали окна.

В связи с инцидентом часть одного из жилых домов была оцеплена, на верхнем этаже которого выбиты стекла. Для обеспечения безопасности жителей подъезда их вывели на улицу. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Правоохранительные органы и службы экстренного реагирования работают на месте происшествия.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Собянин: силы ПВО сбили 60 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ

SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву
#военные
#бпла
#происшествия
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков сообщил о масштабной атаке ВСУ на Белгородскую область параллельно с атакой дронов на Москву
Гладков: из-за крупной атаки ВСУ на регион 36 населенных пунктов осталось без света
11 марта 2025, 07:03

Фото: telegram-канал Гладкова

Вооруженные силы Украины продолжают масштабно атаковать регион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В разных районах зафиксированы разрушения от ударов беспилотников, включая поврежденные дома, автомобили и линии электропередач.
В посёлке Красная Яруга дрон повредил ЛЭП, оставив без света 36 населённых пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района — бригады ждут разрешения Минобороны для ремонта.

Фото: telegram-канал Гладкова

В Белгородском районе два FPV-дрона пробили крыши домов в Майском, в Нечаевке сброшенное устройство разбило окна и повредило фасад, а в Малиновке удар пришелся на крышу и окна жилого дома.

В Валуйках беспилотник поджег дом, пожар потушили, но соседнее строение рухнуло полностью, плюс пострадали ещё два дома и два автомобиля.

Фото: telegram-канал Гладкова

В Грайворонском округе, в селе Доброе, сбросы с БПЛА повредили дом и четыре машины.

В Шебекинском округе, в селе Муром, взрывное устройство разрушило кровлю дома.

Последствия атак ещё уточняют.

Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что всего сбили 60 дронов ВСУ на подлете к Москве.

Читайте также:

SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ

Россиян предупредили о способе кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном

«Тирания в упадке»: В Раде не оценили шутку Зеленского об отсутствии костюма
#автомобили
#пожар
#беспилотник
#дрон
#бпла
#село
#дома
#машины
#Вячеслав Гладков
#минобороны
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: силы ПВО сбили 65 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ
11 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Dragon Claws

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего сбили ​65 дронов ВСУ на подлете к Москве.
На Домодедовской улице в столице обломки одного из сбитых дронов слегка повредили крышу дома. Фото поврежденного дома выложили в Telegram «NEWS.ru».



Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, устраняя последствия падения обломков. Инцидент не вызвал серьезных разрушений, но подтвердил активность ПВО в защите города.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву. Позже стало также известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 05:15 мск были введены в ярославском аэропорту Туношна.

В соцсетях и различных Telegram-каналах выкладывают огромное количество кадров последствий атаки, сбивания дронов и взрывов, которые раздаются у жителей Подмосковья над головой. Один из таких клипов можно увидеть в Telegram-канале «Радио 1».



Читайте также:

SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ

Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой

Елизавета Лихачева поделилась деталями того, как ее увольняли из Пушкинского музея
#сергей собянин
#инцидент
#происшествия
#мэр
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ
11 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/RamonCast

Над Рязанью произошла серия взрывов, связанных с работой системы ПВО, которая сбила несколько беспилотников ВСУ. По данным местных жителей, в районе Дягилево прогремело от 10 до 17 хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Информацию о происшествии передали в телеграм-канале SHOT.
Очевидцы сообщили о характерном звуке полёта БПЛА перед активацией противовоздушной обороны.

На текущий момент официальные источники не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще 15 БПЛА ВСУ в небе Подмосковья, дроны летели на столицу РФ. Ранее он писал об устранении 11 беспилотников силами ПВО РФ.

Читайте также:

Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

Модель Алеся Кафельникова о хейте на пластику: «Грудь сама не восстановилась, а результом операции я довольна»

«Динамо» ждёт Овечкина: хоккеист заявил о возможном завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Москву
#бпла
#всу
#пво
#атака
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате