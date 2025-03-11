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Гладков сообщил о масштабной атаке ВСУ на Белгородскую область параллельно с атакой дронов на Москву

Гладков: из-за крупной атаки ВСУ на регион 36 населенных пунктов осталось без света
Фото: telegram-канал Гладкова

Фото: telegram-канал Гладкова

Вооруженные силы Украины продолжают масштабно атаковать регион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В разных районах зафиксированы разрушения от ударов беспилотников, включая поврежденные дома, автомобили и линии электропередач.
В посёлке Красная Яруга дрон повредил ЛЭП, оставив без света 36 населённых пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района — бригады ждут разрешения Минобороны для ремонта.

Фото: telegram-канал Гладкова

В Белгородском районе два FPV-дрона пробили крыши домов в Майском, в Нечаевке сброшенное устройство разбило окна и повредило фасад, а в Малиновке удар пришелся на крышу и окна жилого дома.

В Валуйках беспилотник поджег дом, пожар потушили, но соседнее строение рухнуло полностью, плюс пострадали ещё два дома и два автомобиля.

Фото: telegram-канал Гладкова

В Грайворонском округе, в селе Доброе, сбросы с БПЛА повредили дом и четыре машины.

В Шебекинском округе, в селе Муром, взрывное устройство разрушило кровлю дома.

Последствия атак ещё уточняют.

Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что всего сбили 60 дронов ВСУ на подлете к Москве.

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Собянин: силы ПВО сбили 65 летевших в сторону Москвы БПЛА ВСУ
11 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Dragon Claws

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Всего сбили ​65 дронов ВСУ на подлете к Москве.
На Домодедовской улице в столице обломки одного из сбитых дронов слегка повредили крышу дома. Фото поврежденного дома выложили в Telegram «NEWS.ru».



Сейчас на месте происшествия работают специальные службы, устраняя последствия падения обломков. Инцидент не вызвал серьезных разрушений, но подтвердил активность ПВО в защите города.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву. Позже стало также известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 05:15 мск были введены в ярославском аэропорту Туношна.

В соцсетях и различных Telegram-каналах выкладывают огромное количество кадров последствий атаки, сбивания дронов и взрывов, которые раздаются у жителей Подмосковья над головой. Один из таких клипов можно увидеть в Telegram-канале «Радио 1».



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SHOT: от 10 до 17 взрывов прогремело над Рязанью, сбили несколько дронов ВСУ
11 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/RamonCast

Над Рязанью произошла серия взрывов, связанных с работой системы ПВО, которая сбила несколько беспилотников ВСУ. По данным местных жителей, в районе Дягилево прогремело от 10 до 17 хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Информацию о происшествии передали в телеграм-канале SHOT.
Очевидцы сообщили о характерном звуке полёта БПЛА перед активацией противовоздушной обороны.

На текущий момент официальные источники не предоставили данных о возможных разрушениях или пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще 15 БПЛА ВСУ в небе Подмосковья, дроны летели на столицу РФ. Ранее он писал об устранении 11 беспилотников силами ПВО РФ.

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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву
Росавиация: В московских аэропортах Жуковский и Домодедово ввели план «Ковер»
11 марта 2025, 05:07

Фото: iStock/Dushlik

Временные ограничения на приём и отправку авиарейсов введены в аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на фоне атак беспилотников. Ограничения в Жуковском начали действовать в 04:24 мск, в Домодедово — в 04:40 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще четырёх БПЛА ВСУ в небе над Домодедовским и Раменским городскими округами. Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ в Подмосковье, все беспилотники летели на Москву.

Экстренные службы мониторят ситуацию, однако данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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#всу
#пво
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Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Подмосковье, дроны летели на Москву
Собянин: Силы ПВО сбили 7 БПЛА ВСУ в Раменском городском округе Подмосковья
11 марта 2025, 04:55

Фото: iStock/bbsferrari

В Раменском городском округе Московской области силы ПВО Министерства обороны отразили атаку семи беспилотников ВСУ, летевших в направлении Москвы. Информацию передал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По предварительным данным, обломки сбитых дронов не вызвали разрушений или пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что над Курском и Курчатовым прогремела серия взрывов из-за массовой атаки БПЛА ВСУ. Системы ПВО региона были задействованы для отражения атак, однако в Курчатове на одной из улиц возник пожар, предположительно из-за падения обломка сбитого дрона.

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«Тирания в упадке»: В Раде не оценили шутку Зеленского об отсутствии костюма
Депутат Рады Дмитрик заявил об упадке тирании в стране после шутки Зеленского о костюме
11 марта 2025, 01:58

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал шутку президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии костюма, опубликовав в своём блоге пост с подпиской про «тиранию в упадке».
Дмитрук сопроводил запись фрагментом выступления Зеленского на церемонии вручения Шевченковской премии, где тот саркастически извинился за повседневный наряд.

«Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал на записи Зеленский.
В зале сначала повисла короткая неловкая пауза, затем раздались аплодисменты.

«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Депутат Верховной Рады, реагируя на клип.
Ранее, 28 февраля, во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, американские журналисты обратили внимание на непривычный для официальных мероприятий стиль украинского лидера.

Один из репортёров прямо спросил Зеленского, есть ли у него костюм, на что президент Украины ушел от ответа. Ранее он говорил, что сменит свой «стиль» на политических встречах после окончания конфликта между РФ и Украиной.

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