Гладков сообщил о масштабной атаке ВСУ на Белгородскую область параллельно с атакой дронов на Москву

Фото: telegram-канал Гладкова
Вооруженные силы Украины продолжают масштабно атаковать регион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В разных районах зафиксированы разрушения от ударов беспилотников, включая поврежденные дома, автомобили и линии электропередач.
В посёлке Красная Яруга дрон повредил ЛЭП, оставив без света 36 населённых пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района — бригады ждут разрешения Минобороны для ремонта.
В Белгородском районе два FPV-дрона пробили крыши домов в Майском, в Нечаевке сброшенное устройство разбило окна и повредило фасад, а в Малиновке удар пришелся на крышу и окна жилого дома.
В Валуйках беспилотник поджег дом, пожар потушили, но соседнее строение рухнуло полностью, плюс пострадали ещё два дома и два автомобиля.
В Грайворонском округе, в селе Доброе, сбросы с БПЛА повредили дом и четыре машины.
В Шебекинском округе, в селе Муром, взрывное устройство разрушило кровлю дома.
Последствия атак ещё уточняют.
Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что всего сбили 60 дронов ВСУ на подлете к Москве.
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Фото: telegram-канал Гладкова
В Белгородском районе два FPV-дрона пробили крыши домов в Майском, в Нечаевке сброшенное устройство разбило окна и повредило фасад, а в Малиновке удар пришелся на крышу и окна жилого дома.
В Валуйках беспилотник поджег дом, пожар потушили, но соседнее строение рухнуло полностью, плюс пострадали ещё два дома и два автомобиля.
Фото: telegram-канал Гладкова
В Грайворонском округе, в селе Доброе, сбросы с БПЛА повредили дом и четыре машины.
В Шебекинском округе, в селе Муром, взрывное устройство разрушило кровлю дома.
Последствия атак ещё уточняют.
Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских беспилотника, направлявшихся к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что всего сбили 60 дронов ВСУ на подлете к Москве.
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Мария Моисеева