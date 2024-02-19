В РФ утвердили правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии

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Российское правительство утвердило условия выдачи удостоверения ветерана боевых действий тем, кто отправился на СВО в составе Росгвардии. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на сайте кабмина.
«Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе СВО», - говорится в постановлении.
При этом удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий, а также давать право на льготы, положенные участникам спецоперации, а также денежные выплаты. Чтобы получить данный документ гражданин должен подать заявление на имя командира своей воинской части.
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