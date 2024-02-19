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В РФ утвердили правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии

19 февраля 2024, 16:01
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Российское правительство утвердило условия выдачи удостоверения ветерана боевых действий тем, кто отправился на СВО в составе Росгвардии. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на сайте кабмина.
«Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе СВО», - говорится в постановлении.

При этом удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий, а также давать право на льготы, положенные участникам спецоперации, а также денежные выплаты. Чтобы получить данный документ гражданин должен подать заявление на имя командира своей воинской части.


Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство и признавать ветеранами боевых действий участников спецоперации вне зависимости от наличия у них контракта с Минобороны России.

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Медведев: Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых
19 февраля 2024, 15:39

Фото: kremlin.ru

В Чеченской Республике много героев, включая её лидера Рамзана Кадырова, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Число героев Чечни значительно, начиная с Ахмата и Рамзана Кадыровых», — заявил Медведев в ходе встречи с чеченскими командирами.

Он также отметил, что сейчас перед Россией стоят весьма непростые задачи, которые определяют будущее России.

Напомним, 17 февраля российские войска освободили Авдеевку. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из Авдеевки. При этом, как сообщили в российском министерстве обороны, ВСУ начали бегство из города ещё за сутки до приказа Сырского.

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#чечня
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Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области
19 февраля 2024, 15:37

Фото: IStock/Olena Bartienieva

Украинский дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи в селе Мокрая Орловка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своём телeграм-канале глава региона рассказал, что пострадавших на месте происшествия не было, там уже работают оперативные службы. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Недавно село Мокрая Орловка уже попадало под обстрел со сторону Вооружённых сил Украины. 13 февраля стало известно о 14 прилетах по окраине территории. Об этом также сообщал представитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, что село Мокрая Орловка Белгoродской области граничит с Украиной на расстоянии примерно двух километров. Грайвoронский городской округ, который подвергается обстрелам, граничит с Сумской и Харьковской областями и часто попадает в сводки новостей из-за постоянных oбстрелов.

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«Военкоры Русской весны» показали видео допроса плачущего командира «Азова»*
В сети появилось видео плачущего командира «Азова»*, взятого в плен в Авдеевке
19 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/Sinenkiy

В сети появились кадры допроса украинского командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* попавшего в плен к ВС РФ в Авдеевке. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В ходе допроса украинский военный рассказал, что его зовут Александр Карнага. По его словам, ранее он был командиром 111-й отдельной бригаде территориальной обороны на украинской границе. После чего его перевели в Авдеевку, куда он был доставлен 13 февраля по дороге жизни.
Он также рассказал, что российские военные его после того, как взяли в плен.

В ходе допроса пленный военный расплакался и рассказал, что сообщит все, что ему известно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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*запрещенная в России террористическая организация
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США поставят Украине ракеты ATACMS большей дальности
СМИ: США планируют предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности
19 февраля 2024, 15:14

Фото: IStock|Alexyz3d

Соединённые Штаты Америки намерены поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS большей дальности. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации источников, новые ракеты позволят Киеву «нанести удар по контролируемому Россией Крымскому полуострову». Однако отмечается, что финансирование США поставок оружия в Украину остается под вопросом из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе. Также представители американского Минобороны сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег для пополнения американских запасов.
«На прошлой неделе Сенат принял пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Но неясно, проголосует ли Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, по этой мере, и выдержит ли она голосование», — говорится в сообщении телеканала.
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#поставки
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Рогов рассказал об ожесточённых боях в районе Вербового и Работино
19 февраля 2024, 15:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские войска ведут ожесточённые бои с противником в районе сёл Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом рассказал глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
В беседе с РИА Новости он сообщил, что российские подразделения наносят удары по позициям ВСУ со стороны Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино. По словам Рогова, наши части теснят противника, который несёт большие потери в живой силе и технике.

Накануне общественный деятель рассказывал, что за последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».

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#всу
#вс рф
#удар
#запорожская область
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Львовские подпольщики сожгли украинский завод по производству БПЛА для ВСУ
19 февраля 2024, 14:56

Фото: iStock/sarawutk

Подпольщики подожгли завод по производству беспилотников для ВСУ во Львове. Огонь распространился на 400 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Сварщики».
«В ночь с субботы на воскресенье львовские подпольщики ножами вырезали охрану на Львовском заводе по адресу Антоновича/116, после этого облили объект бензином и сожгли его дотла. Пожар охватил площадь более 400 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что украинские СМИ также сообщали о пожаре, однако не уточнили причины пожара и продукцию, которая производится на сгоревшем заводе.

Таким образом, согласно сообщению, на заводе производили порядка пяты тысяч беспилотников для ВСУ ежемесячно. Среди прочих именно там изготавливались такие дроны как Фурия, Лелека 100, RAM II UAV и другие типы.

После действия подпольщиков данные беспилотники попадать на линию соприкосновения не будут.

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#дроны
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Много украинских солдат сдались в плен в Авдеевке
Пушилин: Многие солдаты ВСУ сдались в плен в Авдеевке, чтобы спасти себе жизнь
19 февраля 2024, 14:40

Фото: iStock/Olena_Z

В Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24».
«Пленных достаточно большое количество. Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. По той информации, которая у меня есть, их (пленных) достаточно немалое количество», — прокомментировал случившееся Пушилин.

Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#днр
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Два человека пострадали при обстреле Брянской области
Богомаз: при обстреле ВСУ Брянской области пострадали два мирных жителя
19 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/DarthArt

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Брянской области украинской стороной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также по словам главы региона, в результате украинской атаки повреждено несколько административных зданий и спецтехника. На месте обстрела работают представители региональных экстренных служб.

Напомним, утром 19 февраля Богомаз сообщал, что в небе над Брянской областью средствами ПВО было сбито четыре украинских беспилотника. Тогда обошлось без жертв и разрушений на земле.

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DM: Британский телеканал покажет фильм об СВО с российской стороны
19 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Британский телеканал ITV покажет фильм о спецоперации, в котором будет отражена точка зрения российской стороны конфликта, об этом сообщает Daily Mail.
Документальный фильм Ukraine's War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона») должен показать западному зрителю какие цели Россия на самом деле преследует на полях специальной военной операции.

Запретить к показе этот фильм пытался даже парламент Великобритании, однако, телеканал всё же принял решение допустить его к показу.

«Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением», — сообщил представитель телеканала.

По его словам, документалка была снята без какого-либо политического воздействия и должна отразить происходящее настолько объективно, насколько это возможно.

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#великобритания
#сво
#вс рф
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