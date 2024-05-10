В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил

Фото: iStock/Michele Ursi
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Об этом информирует РИА Новости.
Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.
Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит военного блока в Вашингтоне, так как тема Украины станет там главной. При этом Смит пояснила, что вступления Киева в НАТО на саммите не ожидается.
Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс в сентябре 2022 года. До сих пор данный вопрос остается открытым.
Читайте также:
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит военного блока в Вашингтоне, так как тема Украины станет там главной. При этом Смит пояснила, что вступления Киева в НАТО на саммите не ожидается.
Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс в сентябре 2022 года. До сих пор данный вопрос остается открытым.
Читайте также:
Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
Екатерина Коршунова