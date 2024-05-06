МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

Фото: iStock/vlad_karavaev
В МИД РФ сообщили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Заявление опубликовано на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что самолёты данного типа долгое время составляли основу авиапарка, который используется в так называемых «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса. Отмечается, что российская сторона не может игнорировать факт того, что истребители F-16, которые скоро появятся на украинском театре военных действий, относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу текущего года. Уточняется, что это необходимо для укрепления обороноспособности Киева.
Читайте также:
Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине, заявил Песков
В Париже утверждают, что не отправляли Иностранный легион на Украину
На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
Екатерина Коршунова