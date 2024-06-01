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В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе

Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша»
01 июня 2024, 07:17
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции.

Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.



Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Носителями «Булавы» станут атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.

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#всу
#вс рф
#дрон
В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины
МВФ: решение по траншу для Украины в размере $2,2 млрд примут в ближайшие недели
01 июня 2024, 07:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Уточняется, что обсуждение очередного транша произошло в конце прошлого месяца в Варшаве. Сотрудники МВФ и киевские власти достигли предварительного соглашения по четвертому обзору механизма расширенного кредитования.

В МВФ уверены, что в настоящее время Украина выполнила поставленные организацией цели. По мнению организации, украинская экономика показала устойчивый рост до I квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мвф
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Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»
01 июня 2024, 07:03

Фото: iStock/aapsky

Командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам «Карата», обнаружить цель удалось благодаря разведывательным данным. Атака со стороны ВС РФ длилась на протяжении трех с половиной минут.




Командир подчеркнул, что место, где производилась зарядка боевой машины ВСУ, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#машины
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#вс рф
#атака
#спецоперация
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В ВСУ отменили лимиты на использование боеприпасов
01 июня 2024, 06:43

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняло ограничения на применение боеприпасов.
«Поставки, которых они [украинцы] так долго ждали, пришли и лимиты на использование боеприпасов сняты украинским командованием», – рассказал Марочко.

В то же время эксперт считает, что возросшая активность украинцев обернется для них «очередными потерями».

В середине мая боец ВСУ с позывным Ронин описал положение в армии фразой «оружие есть, стрелять некому».

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#боеприпасы
#оружие
#всу
#солдаты
#украина
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Украинцы пожаловались на размер взяток за выезд из страны
Размер взятки за выезд с Украины за два года вырос в десять раз
01 июня 2024, 06:25

Фото: iStock/Atstock Productions

Украинцы заявили, что размер взятки за выезд из страны за границу увеличился в десять раз менее чем за два года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, которому граждане Украины передали жалобы.
Один из украинцев, покинувших территорию страны, сообщил, что сумма взяток достигла 17-2- тысяч долларов.

«Я ещё успел за две тысячи», – добавил он.

Мужчина рассказал, что покинул страну по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия.

«Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали четкие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей», – сообщил украинец.

Другой мужчина сообщил, как он собирается покинуть страну в направлении Молдавии.

«Есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. "Перевозчик" забирает клиента прямо из дому и увозит за границу», – пояснил он.

Ранее в пророссийском подполье заявили , что около входа в церкви и здания религиозных организаций начали дежурить украинские военкомы в поисках мужчин призывного возраста.

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#украина
#запорожская область
#взятка
#крым
#москва
#прибалтика
#германия
#польша
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В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы
01 июня 2024, 06:14

Фото: iStock/aapsky

В управляемом Киевом Запорожье прогремела серия взрывов, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
По его данным, населенный пункт находится под ракетным обстрелом, также произошли разрывы, вызванные работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 1 июня, глава областной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил о пожаре на критически важном объекте инфраструктуры. Он пояснил, что пожар начался в результате удара российского беспилотника. Пострадавшие отсутствуют.

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#украина
#запорожская область
#киев
#пожар
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В Винницкой области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
01 июня 2024, 06:08

Фото: iStock/Kara Capaldo

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины возник пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
По его словам, пожар начался в результате удара российского дрона. Пострадавшие отсутствуют.

Глава призвал жителей оставаться в убежищах до тех пор, пока режим воздушной угрозы не будет снят.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что вслед за Киевом взрывы прозвучали в Виннице.

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В ЛНР рассказали об участках фронта с самыми активными боями
Марочко: бои в районе Часова Яра не прекращаются
01 июня 2024, 06:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о самых активных боях фронта. В разговоре с ТАСС он отметил, что боевые действия нарастают во всех регионах, начиная с Харькова и заканчивая оккупированными Киевом территориями Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Самые жаркие бои проходили у нас в районе Синьковки – это если мы берем север Луганской народной республики. Чуть ниже, в районе Стельмаховки, до сих пор продолжаются очень серьезные боестолкновения. Еще ниже, южнее – это Макеевка, Невский. В районе Невского сейчас тоже идут довольно-таки серьезные бои», – рассказал эксперт.

По словам Марочко, боевые действия в районе Часов Яра в ДНР не утихают последние две недели. Он добавил, что интенсивность боевых действий там весьма высока. Однако, по словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились значительных успехов.

Ранее Марочко заявил, что попытки наступления украинских войск на Часов Яр провалились. Он утверждает, что российские военные продолжают добиваться успеха на этом направлении.

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Угнавший танк украинский военный раскрыл предложение польских спецслужб
01 июня 2024, 05:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Польская спецслужба предлагала бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, который украл танк Т-64 и бежал в Россию, заниматься шпионажем на территории Донбасса. Мужчина рассказал об этом информационному агентству ТАСС.
Он объяснил, что сотрудники разведки связались с ним, когда он уехал работать в Польшу.

«Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело "пахнет керосином"», – поведал военный.

Лихачев пояснил, что от него желали получить информацию из Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ранее Лихачев рассказал о деталях угона Т-64. По его словам, когда солдаты, окружавшие его, бежали от обстрела, он сумел воспользоваться моментом и прыгнул в танк. Его коллеги восприняли его действия как прикрытие для отступления.

«Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине», – вспомнил он.

О передаче Лихачевым танка российской стороне стало известно 24 мая.

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В Киеве и Виннице раздались взрывы
01 июня 2024, 04:57

Фото: iStock/RamonCast

В Виннице вслед за Киевом раздались взрывы, передает Telegram-канал «Общественное».
Воздушная тревога объявлена на все территории, в том числе в Киеве и Винницкой области.

О взрыве в столице Украины сообщалось ранее, вечером 31 мая. В то же время стало известно об ударах по военным объектам одесском порту.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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