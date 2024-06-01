Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции.
Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.
Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Носителями «Булавы» станут атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.
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Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.
Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ. Носителями «Булавы» станут атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения.
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Межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» принята на вооружение ВС РФ
Екатерина Коршунова