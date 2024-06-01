Артиллеристы группировки «Север» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали «Град»

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Командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат» заявил, что артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где украинские боевики заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов под Харьковом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам «Карата», обнаружить цель удалось благодаря разведывательным данным. Атака со стороны ВС РФ длилась на протяжении трех с половиной минут.
Командир подчеркнул, что место, где производилась зарядка боевой машины ВСУ, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Командир подчеркнул, что место, где производилась зарядка боевой машины ВСУ, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова