В России уже есть ракеты, способные сбивать F-16, которые будут передавать Киеву

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Дальнобойные ракеты 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса С-400, которые давно и успешно применяются в ходе спецоперации на Украине, могут стать одним из главных средств уничтожения передаваемых Киеву самолётов F-16. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный, но информированный источник
По словам последнего, благодаря этой ракете ЗРК С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели. Потенциально F-16 можно будет сбивать сразу же после их взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования.
Соединённые Штаты и некоторые их союзники в Европе уже приступили к переобучению украинских лётчиков и техников, чтобы дать им возможность эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать F-16. Но говорить о какой-то готовности можно будет не ранее весны 2024 года
Ранее военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что ВКС РФ применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине. По информации Карлин, Су-57 может перемещать на борту до 8 ракет «воздух-воздух» К-77М. С помощью синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество над американским истребителем.
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Артем Путинцев