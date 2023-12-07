В России уже есть ракеты, способные сбивать F-16, которые будут передавать Киеву

Дальнобойные ракеты 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса С-400, которые давно и успешно применяются в ходе спецоперации на Украине, могут стать одним из главных средств уничтожения передаваемых Киеву самолётов F-16. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный, но информированный источник