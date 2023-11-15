Politico: Поставляемые Украине истребители F-16 будут ремонтироваться в Европе

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Истребители-бомбардировщики, поставляемые Киеву западными союзниками, будут проходить серьезный ремонт в странах Европы, в том числе в Польше. Легкие повреждения специалисты Пентагона надеются научить устранять украинских техников.
Об этом рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обучению Билл Лаплант в ходе пресс-конференции, организованной изданием Politico. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа по организации ремонтных баз F-16, выведенных из строя в ходе спецоперации. В то же время задачу обучения украинского персонала простейшему ремонту на аэродромах он назвал настоящим вызовом.
Также заместитель главы американского ведомства рассказал, что западные военные и технические специалисты намерены дистанционно консультировать украинских коллег в области эксплуатации и обслуживания самолетов.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что поставки Киеву союзниками истребителей F-16 не способны коренным образом повлиять на ход конфликта Украины и России. Такого же мнения придерживается глава американских ВВС Фрэнк Кендалл.
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Также заместитель главы американского ведомства рассказал, что западные военные и технические специалисты намерены дистанционно консультировать украинских коллег в области эксплуатации и обслуживания самолетов.
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Александр Бойцов