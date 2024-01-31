В Россию вернулись около 200 военных, освобождённых из украинского плена

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В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 195 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Украине с территории России были также переданы 195 военнопленных.
Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.
Самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили освобождённых бойцов в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
В настоящее время российским военным, освобождённым из украинского плена, оказывается медицинская и психологическая помощь.
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Предварительно был осуществлён переговорный процесс, результатом которого стал обмен пленными.
В настоящее время российским военным, освобождённым из украинского плена, оказывается медицинская и психологическая помощь.
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Анастасия Чинкова