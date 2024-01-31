Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью

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Силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили беспилотник в небе над Псковской областью. Об этом информирует Минобороны Российской Федерации в Телеграм-канале.
Дрон ликвидирован. В оборонном ведомстве назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о продвижении российских сил в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак