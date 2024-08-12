В «Ростехе» рассказали о трофейной технике НАТО

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Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал об отсутствии «ноу-хау» среди трофейной военной техники НАТО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Артяков отметил, что подходы РФ и Запада к конструированию техники различаются, несмотря на паритет по качеству военных решений и технологий. По его словам, западные разработчики уделяют внимание критерию «цена — качество — эффективность», однако при этом их техника дороже отечественной.
Артяков заключил, что все доступные трофеи представляют интерес для сотрудников «Ростеха».
Ранее сообщалось, что украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Артяков заключил, что все доступные трофеи представляют интерес для сотрудников «Ростеха».
Ранее сообщалось, что украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова