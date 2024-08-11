Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16

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В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ, передает «Звезда».
Уточняется, что название усовершенствованной ракеты пока не раскрывается, но в будущем она может преподнести определенные «сюрпризы» для противника. По словам летчика, «появятся истребители F-16 — появятся и новые средства противодействия».
Военный заключил, что у усовершенствованной ракеты повышенная точность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Военный заключил, что у усовершенствованной ракеты повышенная точность.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова