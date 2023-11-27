В Рязанской области сбили беспилотник ВСУ

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Жители Рязани сообщили, что над городом слышны громкие взрывы.
Как сообщают некоторые телеграм-каналы, очевидцы заметили, как два беспилотных летательных аппарата летали над городом в Железнодорожном районе. БПЛА были сбиты с помощью средств противовоздушной обороны. Информацию подтверждает Министерство обороны Российской Федерации. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Сегодня, 27 ноября, также сообщалось, что украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак