В Самаре со студентов начали собирать электронные сигареты на нужды СВО

Фото: istockphoto/Yana Tikhonova
«1 электронная сигарета = 1 сброс с коптера на врага».
«Осторожно, новости» сообщает, что в Самаре со студентов вузов собирают электронные сигареты для того, чтобы использовать их составляющие на СВО.
Сбор проводило местное военно-патриотическое объединение «Сокол СГАУ». Оно предлагало студентам сдать электронные сигареты, чтобы из них извлекли некоторые «необходимые детали», которые «применяются для специальных целей в зоне СВО».
В агитационных материалах говорилось, что «курение вредит здоровью, но может оказать неоценимую пользу в борьбе с западной техникой».
Всего «Сокол» собрал и отправил на СВО 224 использованные электронные сигареты.
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Сбор проводило местное военно-патриотическое объединение «Сокол СГАУ». Оно предлагало студентам сдать электронные сигареты, чтобы из них извлекли некоторые «необходимые детали», которые «применяются для специальных целей в зоне СВО».
Всего «Сокол» собрал и отправил на СВО 224 использованные электронные сигареты.
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Мария Фирсова