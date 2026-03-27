В Щёлкове впервые провели масштабный военно-патриотический турнир

27 марта 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Кубка ветерана СВО Виктора Дядюры

Более 200 школьников и воспитанников военно-патриотических клубов «Щёлковский рубеж» поборолись за Кубок ветерана СВО Виктора Дядюры. Турнир прошёл в городском округе Щёлково.





Он стал первым в Подмосковье комплексным соревнованием такого масштаба, который объединил теорию, физическую подготовку и прикладные военные дисциплины. Главными арбитрами и почётными гостями турнира стали ветераны спецоперации, члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области с высокими государственными наградами.

«Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята – будущее нашей страны», – сказал кавалер ордена Мужества Виктор Дядюра.

«Вам есть на кого равняться – жизненный путь наших отважных ветеранов станет для вас ориентиром. Учитесь у них стойкости, любите свою страну так же крепко, всегда стремитесь быть достойными их подвигов. Помните, что именно от вашей дисциплины и ответственности сегодня зависит будущее нашей великой России», – подчеркнула Нестерова.

«Для Ассоциации ветеранов СВО участие в таких турнирах – не просто общественная работа, а передача живого опыта. Сегодня состоялось мероприятие для будущих защитников, которые на деле доказали готовность к испытаниям. Наша задача – быть рядом, направлять их и показывать, что героизм начинается с дисциплины, отличного знания истории и умения вовремя прийти на помощь товарищу», – отметил кавалер трёх орденов Мужества, председатель ассоциации Кирилл Лосунчуков.