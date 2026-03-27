Ветераны СВО рассказали, как прошли в Подмосковье обучение для работы на госслужбе
В МИДе состоялась церемония вручения дипломов ветеранам спецоперации, прошедшим профессиональную переподготовку по программе «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». Среди выпускников – двое представителей Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым, статс-секретарём – замминистра обороны Анной Цивилёвой и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
«Сегодня мы поздравляем с успешным завершением обучения 29 участников СВО из 16 регионов. Искренне рад приветствовать наших героев. Как не раз подчеркивал президент Путин, в ваших руках – будущее России. На поле боя вы проявили верность Отечеству и долгу, готовность жертвовать собой ради ближнего, Родины, показали смелость и решимость, беспримерную силу духа и волю к победе. Теперь ваш опыт вместе с приобретёнными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах развития нашей страны, улучшения жизни России. И я не сомневаюсь, что вы добьётесь результатов и на гражданском поприще», – сказал Лавров.
Это уже третий выпуск программы, разработанной базовой кафедрой Министерства ЖКХ Московской области. Обучение было организовано в сотрудничестве с Фондом «Защитники Отечества».
«МГИМО всегда старается дать лучшее образование и лучшие навыки. Наши герои, которые прошли сложную, напряжённую учебу, сегодня получают дипломы. Одинцовский филиал МГИМО позволяет нам ближе знакомиться с вами, разбираться в том, что вам интересно, чтобы после обучения каждый мог реализовать себя, найти работу. Это уже третий выпуск, и мы по традиции встречаемся с выпускниками, которые хотят работать в Подмосковье», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что на следующем потоке будет уже 30 человек. Это значит, что курс востребован.
В числе выпускников третьего потока – подполковник Алексей Касянов из Одинцова. Он выполнял боевые задачи в ДНР и ЛНР, а теперь готов применить свой опыт и полученные знания в гражданской сфере.
«Я 22 года был кадровым офицером. Обратился в Госфонд «Защитники Отечества», и мне предложили пройти переподготовку в МГИМО. Учиться было непросто. Программа у нас была очень обширной, она затрагивала и экономику, и благоустройство, и образование, и многое другое», – рассказал Касянов.
Прапорщик Кирилл Моисеенко также из Одинцова на фронте прошёл путь от медбрата до командира отделения эвакуации. Сейчас помогает раненым в Одинцовской больнице.
«Очень рад, что стал участником программы. Там ты действительно приобретаешь новые знания. Было интересно учиться, а затем защищать проекты. У меня была неординарная тема, связанная с моим жизненным опытом, – медицина и СВО. Со мной связались ребята из школы адаптивного спорта Пскова. Хотим открыть подобную школу в Одинцовском городском округе, чтобы помогать тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья», – рассказал Моисеенко.За 10 недель слушатели освоили семь профильных модулей, обучаясь шесть дней в неделю. Лекции читали ведущие преподаватели МГИМО, руководители предприятий, члены правительства Московской области. Особое внимание уделили практической части. Главы муниципалитетов разбирали с участниками реальные управленческие примеры из своей практики.
В рамках обучения были организованы поездки на предприятия – Мособлгаз, Водоканал, комплекс по переработке отходов. Слушатели познакомились с работой Мособлдумы.
«Программа востребована среди наших ребят, работодателей и профильных ведомств. Обучение завершили уже более 60 человек. Ветераны СВО разрабатывают инициативы, которые напрямую ориентированы на регионы, малые города, охватывают широкий спектр вопросов, важных для всего общества», – отметила Цивилёва.
Кроме обучения, участникам программы предоставили бесплатное проживание и питание. В их распоряжении была также современная инфраструктура кампуса Одинцовского филиала МГИМО.
«Нагрузка на слушателей программы была огромной – 651 час в аудиториях. По мнению наставников, вы занимались с увлечением и с целеполаганием. Я посмотрел темы ваших выпускных работ – все они совершенно предметные, нужные сегодня в регионах и в тех хозяйствах, в которых вы будете работать, – отметил Торкунов.Он поблагодарил губернатора и правительству Московской области активную включённость в организацию знакомства слушателей программы с объектами Подмосковья.