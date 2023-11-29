В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом

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Российский снайпер с позывным «Череп», который отправился на спецоперацию добровольцем, четыре дня выжидал противника в засаде и уничтожил его одним выстрелом, видео произошедшего публикует у себя «РИА Новости».
Российский снайпер объяснил, что он нацелился на единственную позицию, с которой бойцы Вооруженных сил Украины могли вести корректировку огня. Он был точно уверен, что враг прячется именно там.
Четыре дня «Череп» терпеливо ждал, когда противник устанет сидеть в засаде, и его голова покажется из-под веток. Когда это всё же произошло – «Черепу» потребовалось буквально пару секунд, чтобы ликвидировать свою цель.
Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что украинские военные потеряли танк Leopard 1A5 спустя две недели после того, как он был подарен им Германией.
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Четыре дня «Череп» терпеливо ждал, когда противник устанет сидеть в засаде, и его голова покажется из-под веток. Когда это всё же произошло – «Черепу» потребовалось буквально пару секунд, чтобы ликвидировать свою цель.
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Евгения Парфентьева