В Смоленске сбили беспилотники ВСУ

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ПВО в Заднепровском районе Смоленска сбили украинские беспилотники.
Беспилотники ВСУ уничтожили над Смоленском. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. БПЛА совершил атаку на химический завод в Брянской области, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.
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Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. БПЛА совершил атаку на химический завод в Брянской области, пишет Telegram-канал Baza.
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Мария Фирсова