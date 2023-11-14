Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области

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Беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября.
В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.
После атаки в крыше цеха обнаружили три отверстия. Прибывшие на место происшествия специалисты смогли успешно обезвредить взрывное устройство.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Вчера беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину.
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Евгения Парфентьева