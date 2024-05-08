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В соцсетях опубликовали видео с якобы возвращающимся в Россию Суровикиным

08 мая 2024, 21:15
Фото: Telegram-канал Бориса Рожина

Фото: Telegram-канал Бориса Рожина

Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете.
Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!».

Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».



О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в телеграм-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.

Экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

После провала восстания целый ряд российских и зарубежных СМИ писали, что генерал был задержан, его лишили возможности общения с семьей — якобы он был одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его.

После этого в сети появились фото Суровикина из Алжира — утверждалось, что он был отправлен «в ссылку» работать на африканском направлении, отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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В США назвали имя человека, чья смерть спасет Украину
Экс-аналитик ЦРУ: только смерть Зеленского может спасти Украину
08 мая 2024, 21:57

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive, что единственным способом спасения остатков Украины является физическое устранение Владимира Зеленского.
По мнению эксперта, российские военные могут приступить к этому после 20 мая, когда истекает его срок президентства. Джонсон утверждает, что именно Зеленский является главным препятствием для начала переговорного процесса.

Аналитик отметил, что Россия может ликвидировать Зеленского с целью избавиться от него и начать переговоры, и это единственный способ, который может спасти оставшиеся участки Украины на данный момент.

Джонсон также добавил, что после истечения срока президентских полномочий вероятность выживания Зеленского будет крайне мала, так как он потеряет свой официальный статус.

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Украина опасается наступления ВС РФ на Харьков после заявления Кадырова
Синегубов: ВС РФ готовят прорыв в Харьковской области
08 мая 2024, 21:49

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Харьковской области. Такое заявление сделал глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне слов главы Чечни Рамзана Кадырова об освобождении Харькова и Одессы после Дня Победы.
«По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире всеукраинского марафона.

По его словам, амия России возобновила активные штурмовые действия на данном направлении. При этом Синегубов добавил, что план эвакуации Харьковской области уже разработан.

Напомним, Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

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#Харьков
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В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ
EconVue: план НАТО по Крыму провалился из-за просчета в отношении ВС РФ
08 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Fascinadora

В НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для EconVue.
«Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», — говорится в статье.

Уточняется, что альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших.

Планировалось сломить контроль России над территориями к северу от Крыма. Для этого было необходимо изолировать ВС РФ от полуострова, а после собирались уничтожить Крымский мост. Подобные действия должны были позволить Украине отбить Крым у России.

Автор статьи утверждает, что США и НАТО тщательно продумали наступление, проверили его на современных компьютерных стимуляторах, а подготовленные альянсом бригады ВСУ получили лучшее вооружение.

Однако армия России смогла остановить это наступление, заключил Брайен.

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Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины
Генерал Кривонос: Армия России может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ
08 мая 2024, 20:23

Фото: iStock/zim286

Армия России имеет ресурсы для наступления на Сумы и Харьков, чтобы оттянуть украинских военных с основных зон боевых действий. Такое заявление сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
«Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо».

Он также отметил, что на других участках линии боевого соприкосновения ситуация для ВСУ складывается плачевно из-за превосходства российской армии в личном составе, артиллерии и её господства в воздухе.

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#вс рф
#кадыров
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В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
08 мая 2024, 19:59

Пожилая женщина стала жертвой ракетного обстрела в Красной Поляне на Донецкой Народной Республике, совершенного украинскими вооруженными силами.
Об этом 8 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении представительства указано, что женщина 1938 года рождения погибла на улице Октябрьской.

Предварительно представительство сообщало о том, что в 16:00 Вооруженные силы Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня по населенному пункту Красная Поляна.

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#всу
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Украинский премьер Шмыгаль оценил масштабы повреждений энергосистемы страны
Шмыгаль: Для восстановления энергетики Украины потребуется миллиард долларов
08 мая 2024, 19:56

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине повреждено или уничтожено более восьмисот объектов энергетической инфраструктуры. Страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации.
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В своём телеграм-канале он написал, что для восстановления всех повреждённых объектов потребуется не менее миллиарда долларов.

Ранее в среду в НЭК «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях электричества на всей территории страны из-за массовых повреждений электростанций и линий электропередачи и из-за дефицита в энергосистеме.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщал о повреждениях в результате взрывов объектов генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры повреждаются и уничтожаются в результате российских ударов быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать объекты, пострадавшие во время предыдущих атак.

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Украинский генерал испугался опасного маневра России
Генерал Кривонос: Россия может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ
08 мая 2024, 19:37

Фото: Istock/Evgeny555

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что Россия располагает достаточным количеством войск для наступления на города Сумы и Харьков с целью отвлечения украинских сил с основных фронтов боевых действий.
По его мнению, такой ход позволит России эффективно вести приграничные столкновения и добиться оттягивания украинских сил и ресурсов от российско-украинского фронта. Генерал также отметил, что на других участках фронта для ВСУ сложилась непростая ситуация из-за численного превосходства России в артиллерии, численном личном составе и доминировании в воздушном пространстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность трудным положением украинских войск на передовой. По его словам, Россия имеет значительное превосходство и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

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#кадыров
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Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО
Мицотакис: Греция не намерена поставлять Украине ни С-300, ни Patriot
08 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/maksicfoto

Греция не собирается передавать зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot Украине, так как они являются неотъемлемой частью обороны страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr.
Он подчеркнул, что Украина должна остаться на плаву, чтобы не допустить наступления "российской угрозы", которая может стать ближе к Европе в случае поражения украинской стороны. Греция продолжает поддерживать Украину, предоставляя ей излишки материалов без угрозы для собственной обороноспособности.

Мицотакис пояснил, что батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам, а не для передачи ее Украине, так как Греция стремится поддерживать свое присутствие в регионе. Мицотакис заключил, что для Греции нет необходимости обсуждать передачу Украине батареи Patriot или С-300.

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Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
08 мая 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают.
Об этом во время своего выступления на выставке трофейной военной техники в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Они сами просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их тут же отправят обратно на фронт. С нами они считают, что находятся в безопасности», — сказал чеченский лидер.

По словам Кадырова, в российском плену находится большое количество украинских офицеров и они совсем не горят желанием отправляться на родину, чтобы снова быть отправленными на убой. Они предпочитают безопасный плен, подчеркнул глава Чечни.

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