В соцсетях опубликовали видео с якобы возвращающимся в Россию Суровикиным

Фото: Telegram-канал Бориса Рожина
Военкор Борис Рожин в своем telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете.
Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!».
Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».
О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в телеграм-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.
Экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
После провала восстания целый ряд российских и зарубежных СМИ писали, что генерал был задержан, его лишили возможности общения с семьей — якобы он был одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его.
После этого в сети появились фото Суровикина из Алжира — утверждалось, что он был отправлен «в ссылку» работать на африканском направлении, отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости».
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Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».
О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в телеграм-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.
Экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
После провала восстания целый ряд российских и зарубежных СМИ писали, что генерал был задержан, его лишили возможности общения с семьей — якобы он был одним из военных, который знал о грядущем мятеже и поддерживал его.
После этого в сети появились фото Суровикина из Алжира — утверждалось, что он был отправлен «в ссылку» работать на африканском направлении, отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости».
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Артем Кузьмин