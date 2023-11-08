В Совбезе заявили о попытках Киева атаковать три российские атомные станции

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Киев пытался совершить атаку на 3 российские атомные электростанции. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по СНГ в Москве.
«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — заявил секретарь Совбеза.Патрушев также напомнил, что 26 октября украинский БПЛА атаковал склад с ядерными отходами на территории Курской атомной электростанции. Также ВСУ несколько раз пытались атаковать электростанцию в Курчатове, находящая в 110 км от российско-украинской границы. Кроме того, 2 ноября появилась информация о то, что работник службы безопасности АЭС обнаружил дрон во время обхода электростанции. К счастью, устройство не сдетонировало и никто не пострадал.
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