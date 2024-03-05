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В США опровергли информацию об использовании F-35 на Украине

Представитель Пентагона: США не используют F-35 на Украине
05 марта 2024, 01:33
Фото: iStock/ArjanL

Фото: iStock/ArjanL

Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, используют ли Соединенные Штаты истребители F-35 на Украине, передает РИА Новости.
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине.

«США не используют F-35 на Украине», – заявил представитель американского оборонного ведомства.


Напомним, в начале января Соединенные Штаты опровергли информацию о том, что они передали Украине истребители F-35. Такое мнение высказал обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.

Ранее США объявили, что больше не планируют новых пакетов помощи для Украины.

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Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой
Кличко: Увольнение Залужного Зеленский с поста главкома ВСУ было ошибкой
05 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Увольнение Валерия Зарудного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было огромной ошибкой украинского президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», – заявил он. Кличко также отметил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».

Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.

До этого Кличко высказал мнение, что Украина с президентом Зеленский во главе движется в неверном направлении.

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#украина
#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
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Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, сдававшихся в плен
«РВ»: украинские военные расстреляли двух бойцов ВС РФ, сдававшихся в плен
04 марта 2024, 22:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные расстреляли двух российских бойцов, которые сдавали в плен. Соответствующее видео опбликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Сначала боевики ВСУ расстреляли нашего раненого безоружного бойца. Во второй части видео парень с поднятыми руками дошёл до ВСУшников, где также был ими расстрелян», — говорится в сообщении военкоров.

При этом уточняется, что украинская пропаганда все время обвиняет Россию в тех или иных преступлениях, не обращая внимания на преступления ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявляли, что в течение минувшей недели в российский плен сдались 16 бойцов ВСУ.

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#сво
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На Украине не знают, где находятся 700 тысяч мобилизованных ВСУ
WP: В ВСУ не смогли объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных
04 марта 2024, 22:35

Фото: iStock/Olena_Z

Руководство Украины не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч мобилизованных ВСУ. Об этом пишет газета Washington Post.
9 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский должен провести «аудит» военнослужащих. Тогда Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.

«Почти через месяц после его назначения никто в военном руководстве или администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и что они делают», — говорится в статье.

Издание также утверждает, что украинские депутаты жалуются на отсутствие единых указаний от властей и военных. А критическое уменьшение живой силы ВСУ, а также нехватка боеприпасов и вооружения уже превратились в стратегический кризис для Украины, заключает издание.


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#вооружения
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Зеленского могут эвакуировать из Киева во Львов из-за обвала фронта
Брайен: Зеленского могут эвакуировать из Киева из-за успехов ВС РФ
04 марта 2024, 22:23

Президента Украины Владимира Зеленского и его правительство могут эвакуировать из Киева из-за тяжелого положения ВСУ в зоне российской спецоперации. Такое предположение сделал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, его слова передает издание Asia Times.
«Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядков внутри страны и отказа от проведения выборов. В этих условиях Пентагон может спасти Зеленского и перевезти его в другое место, причем наиболее вероятное место — Львов», — заявил Брайен.

Он отметил, что армия России активно наступает и освобождает все больше территорий, выбивая ВСУ с их позиций. По словам экс-сотрудника Пентагона, Украина испытывает колоссальный дефицит живой силы, а люди устраивают беспорядки в Одессе, Харькове и Киеве из-за силовых способов мобилизации.

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Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в зону спецоперации в составе «Царских волков»
Рогозин: Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся на СВО
04 марта 2024, 21:58

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» вернутся в зону специальной военной операции. Об этом говорится в Telegram-канале сенатора от исполнительной власти Запорожской области Дмитрия Рогозина.
Уточняется, что речь о старой гвардии «Вагнера», которая ранее выполняла боевые задачи в Сирии, а также других горячих точках. На сегодняшний день бывшие вагнеровцы являются самыми боеспособными подразделениями в Запорожской области.

Вагнеровцы вернутся на спецоперацию в составе подразделения «Царские волки».

Ранее стало известно, что бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали в список недавних антироссийских санкций.

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Российские бойцы уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой
Forbes: ВС РФ уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ под Авдеевкой
04 марта 2024, 21:38

Фото: iStock/aapsky

Российские военные уничтожили лучшие американские бронемашины ВСУ в районе Авдеевки, в том числе и танк Abrams. Об этом пишет Forbes.
«К западу от Авдеевки, на востоке Украины, 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher», — говорится в статье.

Издание отмечает, что потеря бронемашин произошла через две недели после того, как ВСУ ушли из Авдеевки. Автор статьи объясняет это нехваткой артиллерии у украинских военных, которые вынуждены вести ближний, а не дальний бой, тем самым подставляют под удар свои М-1, М-2 и другое штурмовое оружие.

Таким образом, издание считает, что за последние две недели армия России смогла уничтожить два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher, которые являются лучшими бронемашинами.

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#армия россии
#всу
#вс рф
#танк
#удар
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Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Герегу
04 марта 2024, 21:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрия Герегу, его заменил Александр Яковец. Оба этих документа опубликованы на сайте офиса президента Украины.
«Уволить Герегу Дмитрия Михайловича с должности командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины», — гласит указ.

При этом причина увольнения не называется. Герега занимал данную должность с 2021 года.

4 марта появился и второй указ, в котором вместо Гереги назначен Александр Яковец, который ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ.

В состав сил поддержки ВСУ входят войска РЭБ, инженерные войска, а также радиационной, химической и биологической защиты. Также там числятся и военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

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«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе
Евлаш: ВС РФ перешли к тактике «выжженной земли» на Донбассе
04 марта 2024, 20:58

Фото: iStock/icholakov

Армия России прибегла к тактике «выжженной земли» на Донбассе, которая заключается в полном уничтожении украинских позиций управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш. Его слова передает украинское издание «Страна».
Он пояснил, что ВС РФ применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8. Они наносят мощные удары неуправляемыми авиационными ракетами и сбрасывают на позиции ВСУ корректируемые авиационные бомбы (КАБы) с самолетов Су-34 и Су-35.

Евлаш также отметил, что у России есть много КАБов, и несмотря на проблемы с точностью ударов, они могут полностью разрушить здание при попадании.

«Они просто каждый день используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ», – заключил Евлаш.

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Рогов заявил об активизации боев в нескольких районах Запорожской области
04 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Кроме села Работино бои активизировались еще в нескольких районах Запорожской области. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — цитирует РИА Новости Рогова.

Напомним, 3 марта Рогов сообщал, что в селе Работино на запорожской линии фронта идут ожесточенные бои со встречными атаками. По словам Рогова, инициатива находится в руках российских войск, они в свою очередь выполняют штурм на основные точки украинских войск. Эксперт также отметил, что ВСУ, ощущая напор ВС РФ, в быстром порядке начали менять направление подкреплений, чтобы с точностью выполнить приказ по удержанию Работино.

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