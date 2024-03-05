В США опровергли информацию об использовании F-35 на Украине

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Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, используют ли Соединенные Штаты истребители F-35 на Украине, передает РИА Новости.
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине.
Напомним, в начале января Соединенные Штаты опровергли информацию о том, что они передали Украине истребители F-35. Такое мнение высказал обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс.
Ранее США объявили, что больше не планируют новых пакетов помощи для Украины.
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«США не используют F-35 на Украине», – заявил представитель американского оборонного ведомства.
Ранее США объявили, что больше не планируют новых пакетов помощи для Украины.
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Александр Климов