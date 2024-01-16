Кирби подтвердил, что прошлый пакет военной помощи США Украине был последним

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В настоящее время США не планируют новых пакетов военной помощи для Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Он (пакет 27 декабря - ред.) был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи», - заявил Кирби на брифинге.
Он объяснил, что на новые пакеты поенной помощи у США попросту нет денег. Поэтому, по его словам, очень важно получить одобрение на запрос дополнительного финансирования. Тогда поставки продолжатся, заключил Кирби.
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