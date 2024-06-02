В США перечислили крупные города, которых лишится Украина

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Украина может вскоре потерять контроль над несколькими крупными городами, включая саму столицу. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он сказал, что, кроме Киева, украинцы потеряют Одессу и Николаев. Эксперт отметил, что любой, кто видел карту, понимает, какая ситуация складывается на фронте. Никакого позитива для ВСУ там не наблюдается. Напротив, речь может идти только о потере новых территорий и городов, считает бывший разведчик.
По словам Джонсона, российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, вынуждая ВСУ перебрасывать части с одного участка фронта на другой. Однако для того, чтобы залатать все дыры в обороне, у украинской армии просто не хватает ресурсов. Вооружённые силы России превосходят их по численности и оснащению, подчеркнул эксперт.
По мнению экс-агента ЦРУ, в один момент «всё это сломается», а у ВСУ нет даже хорошо подготовленных и укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться.
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По словам Джонсона, российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, вынуждая ВСУ перебрасывать части с одного участка фронта на другой. Однако для того, чтобы залатать все дыры в обороне, у украинской армии просто не хватает ресурсов. Вооружённые силы России превосходят их по численности и оснащению, подчеркнул эксперт.
По мнению экс-агента ЦРУ, в один момент «всё это сломается», а у ВСУ нет даже хорошо подготовленных и укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться.
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина капитулирует либо исчезнет
Александр Бойцов