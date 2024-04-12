«Страшнее Вьетнама»: Джонсон — о том, чем будет украинский провал для Запада

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Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон боится, что Россия может овладеть Киевом.
По его словам, если РФ возьмёт под контроль Киев, это станет для «американского лидерства на мировой арене» катастрофой более крупной, чем исход войны во Вьетнаме.
Он добавил, что «молится», чтобы в США прекратили блокировать финансирование Украины на сумму около 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация очень мрачная, а задержка — ужасна.
Кроме этого, Джонсон заявил, что хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году — «ничто по сравнению с возможной победой РФ на Украине».
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Он добавил, что «молится», чтобы в США прекратили блокировать финансирование Украины на сумму около 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация очень мрачная, а задержка — ужасна.
Кроме этого, Джонсон заявил, что хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году — «ничто по сравнению с возможной победой РФ на Украине».
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Алёна Самарева