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В офисе президента Украины тайно мечтают о заключении новых Минских соглашений с Россией. Об этом бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков написал в своей статье «Сумерки на хуторе».
Экс-помощник президента заявил, что у руководства киевского режима нет дальнейшего плана действий, что служит серьезным поводом для недовольства народа Украины. Сурков также предрек Украине дезорганизацию и деградацию в будущем году.
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Анастасия Крестьянова