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Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.
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Екатерина Коршунова