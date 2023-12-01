СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит

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В случае отступления украинских войск разногласия на Украине станут громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств. Об этом пишет Economist.
По информации издания, обстановка и положение дел в Киеве становятся «всё мрачнее».
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков.
При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.
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Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков.
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Екатерина Коршунова